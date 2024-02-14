Десять автобусов-сцепок поступили в Псковский автопарк из Санкт-Петербурга

17:29, 14 февраля 2024, ПАИ

Десять автобусов-сцепок марки Volgabus-6271 переданы на безвозмездной основе Псковской области из Санкт-Петербурга. Это стало возможным благодаря взаимной договоренности между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Все десять переданных автобусов отечественного производства, 2013-2014 года выпуска.

«Автобусы марки Volgabus-6271 пополнили автопарк Псковпассажиравтотранса. Все автобусы отечественного производства, рассчитаны на 175 мест (44 сидячих), оборудованы низкопольным салоном. Они будут задействованы на наиболее востребованных маршрутах Пскова», - сообщил Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о подписании соглашения о сотрудничестве между Псковской областью и Санкт-Петербургом. В ноябре 2023 года губернатор Михаил Ведерников сообщил, что при поддержке заместителя председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова регион в 2024 году получит около 750 миллионов рублей на закупку 25 автобусов особо большого класса.