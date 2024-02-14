Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Десять автобусов-сцепок поступили в Псковский автопарк из Санкт-Петербурга

Десять автобусов-сцепок марки Volgabus-6271 переданы на безвозмездной основе Псковской области из Санкт-Петербурга. Это стало возможным благодаря взаимной договоренности между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Санкт-Петербург передал Пскову десять автобусов. Фото предоставлено комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Все десять переданных автобусов отечественного производства, 2013-2014 года выпуска.

«Автобусы марки Volgabus-6271 пополнили автопарк Псковпассажиравтотранса. Все автобусы отечественного производства, рассчитаны на 175 мест (44 сидячих), оборудованы низкопольным салоном. Они будут задействованы на наиболее востребованных маршрутах Пскова», - сообщил Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Во всех десяти автобусах низкопольные салоны

Ранее сообщалось о подписании соглашения о сотрудничестве между Псковской областью и Санкт-Петербургом. В ноябре 2023 года губернатор Михаил Ведерников сообщил, что при поддержке заместителя председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова регион в 2024 году получит около 750 миллионов рублей на закупку 25 автобусов особо большого класса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2024

Концепции мемориальных комплексов в память о защитниках Отечества утвердили вдовы псковских участников СВО
14 февраля 2024

Псковская библиотека номинирована на «Премию Рудомино»
14 февраля 2024

Значительное количество участков в Псковской области не стоит на кадастровом учёте
14 февраля 2024

Мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО бойца открыли в Пушкинских Горах
14 февраля 2024

Водитель попавшего в аварию в Пушкиногорском районе автобуса со школьниками рассказал подробности произошедшего
14 февраля 2024

Выставка коллекции вещей народа сето открылась в Пскове
14 февраля 2024

Выставка «В ожидании весны» открылась в Пскове
14 февраля 2024

Десять автобусов-сцепок поступили в Псковский автопарк из Санкт-Петербурга

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...