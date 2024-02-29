Псковским школьникам расскажут о технологиях тестирования от специалистов ИТ-отрасли

09:45, 29 февраля 2024, ПАИ

В Псковской области открытый «Урок цифры» пройдет в Печорской средней общеобразовательной школе № 3 на площадке Центра цифрового образования детей «IT-куб» 19 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Урок цифры» по технологиям тестирования будет проходить во всех школах России с 11 марта по 31 марта. Дети познакомятся с основными видами, инструментами и особенностями тестирования программного обеспечения, узнают о навыках и умениях, которые требуются в работе специалистам этой сферы. Помимо профессиональной ориентации, подготовленные учебные материалы помогут в развитии функциональной и цифровой грамотности.

Урок будет состоять из видеоролика и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Школьникам разного возраста расскажут о тестировании ПО.

Тренажер предлагает три уровня сложности для разных возрастных групп: для начальной, средней и старшей школы. Каждый из трех тренажеров состоит из игровой локации и обучающих мини-игр. Школьники смогут побывать дома у героев «Урока цифры», в магазине электроники и в ИТ-компании. Работая с тренажером, учащиеся познакомятся с видами тестирования (функциональное, юзабилити, нагрузочное и другие), а также приобретут навыки работы с различными цифровыми инструментами. Все уровни объединены одним напоминающим детектив сюжетом, их можно проходить в любой последовательности, а за прохождение всех уровней предусмотрена призовая игра.

«В этом году наши давние партнеры «Урока цифры» фирма «1С» выбрали очень актуальную тему, ведь тестирование на простых примерах позволяет увидеть, как важно системно организовать свою работу, чтобы выполнить задание и доделать начатое до конца – а этот навык крайне важен не только в будущей профессии, но и в ежедневной жизни и развитии цифровой грамотности», – комментирует генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект для школьников в сфере информационных технологий. Организаторы проекта: Министерство просвещения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими технологическими компаниями.