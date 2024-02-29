Владимир Путин предложил ежегодно строить в регионах не менее 350 спортивных объектов
Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию предложил ежегодно строить в регионах не менее 350 спортивных объектов.
«Предлагаю за счёт федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Это и универсальные комплексы, и быстро возводимые площадки, где смогут заниматься дети, взрослые и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за шесть лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета», – подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства добавил, что условия для занятий спортом должны быть в вузах, колледжах, школах и детских садах.
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