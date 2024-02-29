Четыре новых нацпроекта появятся в России

13:20, 29 февраля 2024, ПАИ

Запуск четырёх новых национальных проектов анонсировал президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Речь идёт о появлении нацпроектов «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры».

Нацпроект «Семья» будет направлен на повышение качества жизни семей с детьми и повышение рождаемости.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» нацелен на сельские территории и регионы, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России.

Нацпроект «Молодёжь России» посвящён будущему страны, поддержке молодых россиян.

Нацпроект «Кадры» направлен на преодоление одного из рисков для российской экономики, призван помочь в обучении и профессиональном развитии граждан страны.

Напомним, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.