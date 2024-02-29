Новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» появится в России
Новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» появится в России, сообщил президент Владиимр Путин в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля.
По словам главы государства, сейчас средняя продолжительность жизни в России достигла 73 лет. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет. В дальнейшем должна выйти на показатель в 80+ лет. «Особое внимание надо уделить сельским территориям, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На это будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», – анонсировал Путин.
Президент подчеркнул, что важен рост продолжительности именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать своё время семье, близким, детям и внукам.
«Продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, диабетом. Кроме того, предлагаю запустить комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья. В числе приоритетов такой программы – расширение сети ЖК, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. В ближайшие шесть лет на строительство, оснащение и ремоент объектов здравоохранения будет направлено более триллиона рублей», – сообщил президент.
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