Новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» появится в России

13:00, 29 февраля 2024, ПАИ

Новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» появится в России, сообщил президент Владиимр Путин в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля.

По словам главы государства, сейчас средняя продолжительность жизни в России достигла 73 лет. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет. В дальнейшем должна выйти на показатель в 80+ лет. «Особое внимание надо уделить сельским территориям, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На это будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», – анонсировал Путин.

Президент подчеркнул, что важен рост продолжительности именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать своё время семье, близким, детям и внукам.

«Продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, диабетом. Кроме того, предлагаю запустить комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья. В числе приоритетов такой программы – расширение сети ЖК, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. В ближайшие шесть лет на строительство, оснащение и ремоент объектов здравоохранения будет направлено более триллиона рублей», – сообщил президент.