Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» появится в России

Новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» появится в России, сообщил президент Владиимр Путин в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля.

По словам главы государства, сейчас средняя продолжительность жизни в России достигла 73 лет. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет. В дальнейшем должна выйти на показатель в 80+ лет. «Особое внимание надо уделить сельским территориям, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На это будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», – анонсировал Путин.

Президент подчеркнул, что важен рост продолжительности именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать своё время семье, близким, детям и внукам.

«Продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, диабетом. Кроме того, предлагаю запустить комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья. В числе приоритетов такой программы – расширение сети ЖК, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. В ближайшие шесть лет на строительство, оснащение и ремоент объектов здравоохранения будет направлено более триллиона рублей», – сообщил президент.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года
29 февраля 2024

ПАИ-live: итоги проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» в Псковской области  
29 февраля 2024

Более 210 млрд рублей получат регионы из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта
29 февраля 2024

Садовые товарищества включат в программу социальной газификации
29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года
29 февраля 2024

«Курс молодого бойца. Информационный фронт» приглашают пройти псковскую молодёжь
29 февраля 2024

Владимир Путин обозначил задачи на дальнейшее развитие отечественной технологической базы
29 февраля 2024

Псковский театр драмы представил стажёрскую группу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...