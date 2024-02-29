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Экономика

Псковские клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами

Tele2 отметила рост популярности «шеринга» интернета у жителей Псковской области. В 2023 году клиенты компании в регионе перевели другим абонентам на 31% больше гигабайтов, чем годом ранее. Чаще всего интернетом делились жители деревни Новый Изборск в Печорском районе.

В 2023 году количество клиентов Tele2 в Псковской области, которые дарили гигабайты родственникам, друзьям и знакомым, выросло на 10% по сравнению с 2022-м. При этом на 31% увеличился объем интернет-трафика, которым поделились абоненты. Если в 2022 году псковичи в среднем дарили по 7 Гб в месяц, то в 2023 году – по 9 Гб. В январе 2024 года на одного «дарителя» приходилось уже 10 Гб.

Самым щедрым населенным пунктом региона оказалась деревня Новый Изборск в Печорском районе. Деревня отличилась наиболее высокой долей клиентов, которые регулярно делились гигабайтами. На втором месте – деревня Ершово в Псковском районе. На третьем – Пушкинские Горы. Среди городов по «шерингу» гигабайтов лидируют Новоржев, Невель и Дно.

Возможность делиться гигабайтами входит в число базовых тарифных опций Tele2 наряду с вечным сохранением остатков и обменом минут на подарки и скидки. Максимальный объем трафика, которым можно поделиться, составляет 30 Гб. В сутки одному клиенту доступно пять операций. Перевести гигабайты можно любому клиенту Tele2, независимо от того, в каком регионе зарегистрирована SIM-карта.

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