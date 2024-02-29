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Общество

Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года

Программу «Семейная ипотека» следует продлить до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года. Фото: ПАИ

«Эта программа началась в 2018 году, мы постоянно повышали ее доступность. Сначала ею могли воспользоваться семьи с двумя и более детьми, затем семьи с одним ребенком. Программа семейной ипотеки действует до июня текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры», – сказал глава государства.

Особое внимание необходимо уделить семьям с детьми до шести лет включительно. Для них льготная ставка кредита останется прежней – 6 %, заметил президент.

Кроме того, Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие нормы, согласно которой при рождении третьего ребёнка в семье государство погашает часть её ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин установил бессрочный статус многодетных семей в России. Кроме того, с 1 февраля материнский капитал в России составил 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

Напомним, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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