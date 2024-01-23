Владимир Путин установил бессрочный статус многодетных семей в России

20:48, 23 января 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи, который позволяет установить такой статус бессрочно и гарантирует меры социальной поддержки на всей территории страны, в том числе при переезде семьи в другой регион, сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, данное решение даёт многодетным семьям гарантии, что, даже путешествуя из региона в регион, они везде получат установленные меры поддержки. При этом он подчеркнул, что субъекты Федерации должны предлагать дополнительные меры поддержки таких семей.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области намерены остановить демографический спад к 2035 году. Для этого в регионе принимаются серьёзные меры поддержки института семьи и детства и стабилизации социально-экономической ситуации в целом, которые, по расчётам властей, приведут к началу демографического роста.

Напомним, с 1 февраля материнский капитал в России составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Он также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан (это 40 видов различных социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.