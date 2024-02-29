Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

14:12, 29 февраля 2024, ПАИ

Продлить в России программу материнского капитала минимум до 2030 года предложил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка ещё на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется, программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить её как минимум до 2030 года», – сказал глава государства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Отметим, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.