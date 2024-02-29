Владимир Путин: Россия является лидером на глобальном рынке пшеницы
Россия является лидером на глобальном рынке пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
«Сейчас мы не только полностью обеспечиваем себя продовольствием. Россия – лидер на глобальном рынке пшеницы», – заявил Владимир Путин и поблагодарил работников сельского хозяйства и фермеров за впечатляющие результаты.
Ранее сообщалось, что в Псковской области под урожай 2024 года посеяно озимых зерновых культур 24,1 тысячи гектаров и озимого рапса – 7,3 тысячи гектаров.
Отметим, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.
Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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