Владимир Путин: Россия является лидером на глобальном рынке пшеницы

15:10, 29 февраля 2024, ПАИ

Россия является лидером на глобальном рынке пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сейчас мы не только полностью обеспечиваем себя продовольствием. Россия – лидер на глобальном рынке пшеницы», – заявил Владимир Путин и поблагодарил работников сельского хозяйства и фермеров за впечатляющие результаты.

Ранее сообщалось, что в Псковской области под урожай 2024 года посеяно озимых зерновых культур 24,1 тысячи гектаров и озимого рапса – 7,3 тысячи гектаров.

Отметим, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.