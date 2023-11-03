В Псковской области стали производить больше картофеля
Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах в 2023 году увеличилось на 4 % к уровню 2022 года и составило 61 тысячу тонн, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Основное производство картофеля находится в Печорском, Порховском и Псковском районах.
Сообщается, что на сегодняшний день в Псковской области уборка зерновых культур составляет 132 тысячи тонн в первоначальном весе, рапса – 22,7 тысячи тонн.
Под урожай 2024 года посеяно озимых зерновых культур 24,1 тыс. га и озимого рапса – 7,3 тыс. тонн.
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