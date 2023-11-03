В Псковской области стали производить больше картофеля

21:42, 03 ноября 2023, ПАИ

Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах в 2023 году увеличилось на 4 % к уровню 2022 года и составило 61 тысячу тонн, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Основное производство картофеля находится в Печорском, Порховском и Псковском районах.

Сообщается, что на сегодняшний день в Псковской области уборка зерновых культур составляет 132 тысячи тонн в первоначальном весе, рапса – 22,7 тысячи тонн.

Под урожай 2024 года посеяно озимых зерновых культур 24,1 тыс. га и озимого рапса – 7,3 тыс. тонн.