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Общество

Путин поручил запустить новую программу расселения жителей аварийного жилья

В России необходимо запустить новую программу расселения жителей аварийного жилья, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

При федеральной поддержке многие регионы России существенно нарастили темпы расселения жителей аварийного жилья, отметил глава государства.

«В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1 730 000 человек. В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику», – сказал Владимир Путин и обратился к Правительству РФ с просьбой подготовить и запустить новую программу расселения жителей аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что новый этап расселения аварийных домов в Псковской области коснётся почти 1 800 человек. Основная часть домов, которые войдут в новую программу, находятся в Великих Луках.

Отметим, что Владимир Путин сегодня обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония прошла в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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