Экотехнопарк в Псковской области запустят в декабре 2024 года

11:25, 10 февраля 2024, ПАИ

Комплекс по обращению с отходами – экотехнопарк – планируется построить и запустить в декабре 2024 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михали Ведерников в своем Telegram-канале.

Развитие сферы обращения с твердыми коммунальными отходами он обсудил во время встречи с главой Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.

В частности, на базе экотехнопарка будут сортироваться 250 тысяч тонн ТКО, еще 95 тысяч тонн отходов – утилизироваться.

«Это позволит нам полностью закрыть потребность и приблизиться к достижению показателей проекта «Экология» по сортировке и переработке ТКО. Все существующие свалки будут закрыты и рекультивированы», – отметил Михаил Ведерников.

Всего на строительство экотехнопарка будет выделено 4,3 млрд рублей.

Отметим, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке федерального центра.

Напомним, что Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка. О развитии проекта председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове. Кроме того, Сергей Грахов на сессии облсобрания 16 января подчеркнул, что, как только построят экотехнопарк, в области перестанут вывозить мусор на полигоны.