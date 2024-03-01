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Происшествия

Поножовщиной закончился бытовой конфликт в Пскове

Поножовщиной закончилась семейная ссора в Пскове, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в сентябре в квартире на улице Киселёва в Пскове женщина во время конфликта со своим сожителем взяла кухонный нож и ударила мужчину в живот, а также не менее шести раз в спину.

При назначении наказания суд учёл мнение потерпевшего, который простил сожительницу и не настаивал на строгом наказании. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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