Поножовщиной закончился бытовой конфликт в Пскове

19:15, 01 марта 2024, ПАИ

Поножовщиной закончилась семейная ссора в Пскове, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в сентябре в квартире на улице Киселёва в Пскове женщина во время конфликта со своим сожителем взяла кухонный нож и ударила мужчину в живот, а также не менее шести раз в спину.

При назначении наказания суд учёл мнение потерпевшего, который простил сожительницу и не настаивал на строгом наказании. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.