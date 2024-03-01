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Политика

Алла Сердцева: Необходимо повышать престиж тех, кто на самом деле трудится

Нацеленность на труд и карьеру современной молодёжи отметила руководитель студенческих отрядов Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алла Сердцева в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Алла Сердцева: Необходимо повышать престиж тех, кто на самом деле трудится. Фото: ПАИ

«29 февраля состоялось очередное послание президента Федеральному Собранию. Владимир Владимирович много внимания уделил семье и молодёжи. Это конкретная программа, с конкретными показателями и конкретными суммами», – отметила она.

Алла Сердцева считает, что все действия дадут свои плоды. «Необходимо повышать престиж тех, кто на самом деле трудится, кто строит свою карьеру в нашей стране и для нашей страны», – подчеркнула руководитель студенческих отрядов Псковской области.

«Национальный проект «Кадры» – это новый виток работы с молодёжью в вопросах профориентации, трудоустройства, той сферы, где активно развиваются студенческие отряды. Не может не радовать то, что именно в Псковской области появится одна из первых лидерских школ», – заключила Алла Сердцева.

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