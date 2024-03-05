Мастер-классы по русской тканевой набойке проходят на стенде Псковской области на выставке «Россия»

14:16, 05 марта 2024, ПАИ

Индивидуальные мастер-классы по русской тканевой набойке проходят на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» в Москве сегодня, 5 марта, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Мастер-класс проводит мастерская «Псков резной». Посетители делают семейные обереги и флажки с псковской тематикой.

Также на стенде Псковской области представлена небольшая экспозиция работ мастерской: штампы по ткани, платки с набивкой, резные игрушки.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.