Мастер-классы по русской тканевой набойке проходят на стенде Псковской области на выставке «Россия»
Индивидуальные мастер-классы по русской тканевой набойке проходят на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» в Москве сегодня, 5 марта, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Мастер-класс проводит мастерская «Псков резной». Посетители делают семейные обереги и флажки с псковской тематикой.
Также на стенде Псковской области представлена небольшая экспозиция работ мастерской: штампы по ткани, платки с набивкой, резные игрушки.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.
О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.
Мастер-классы по русской тканевой набойке проходят на стенде Псковской области на выставке «Россия»
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