Информационную работу избирательной комиссии Псковской области отметил Александр Малькевич

12:59, 06 марта 2024, ПАИ

Информационную работу избирательной комиссии Псковской области отметил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за выборами Александр Малькевич во время форума наблюдателей, который проходит в Пскове в среду, 6 марта. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Насколько я знаю, такой форум впервые проводится в Псковской области. Это очень крутая инициатива, а на самом деле хочется отметить, что настолько масштабные форумы наблюдателей – редкость для нашей страны. Вы в данном случае реализуете, можно сказать, пилотный проект и показываете, как правильно такие мероприятия делают», – отметил Александр Малькевич.

Большая заслуга в организации форума принадлежит избирательной комиссии Псковской области, подчеркнул он. «У вас в регионе работает креативная команда. И конечно, также стоит отметить поддержку со стороны руководства региона. Все понимают, насколько важно качественно провести выборы президента России», – обратил внимание спикер.

Избирательная комиссия региона делает многое для открытости избирательной системы, подчеркнул он. «По оценке Общественной палаты России, псковский облизбирком входит если не в тройку лидеров, то в топ-5 ярко себя проявляющих с точки зрения информационной работы», – сказал Александр Малькевич.

При этом задача наблюдателей в настоящее время заключается не в том, чтобы вылавливать нарушения, а в необходимости сохранить историческую правду. «В этой части в Псковском регионе система отлажена и работает. Например, доверие к избирательной системе в прошлом году в Псковской области составило 60 %. Это достойная цифра. Так что, коллеги, вы всё делаете правильно. А мы всегда будет рядом с вами», – заключил он.

Ранее сообщалось, что мобильные избирательные участки разместят вблизи пограничных переходов в Псковской области.