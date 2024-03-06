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Политика

Информационную работу избирательной комиссии Псковской области отметил Александр Малькевич

Информационную работу избирательной комиссии Псковской области отметил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за выборами Александр Малькевич во время форума наблюдателей, который проходит в Пскове в среду, 6 марта. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Насколько я знаю, такой форум впервые проводится в Псковской области. Это очень крутая инициатива, а на самом деле хочется отметить, что настолько масштабные форумы наблюдателей – редкость для нашей страны. Вы в данном случае реализуете, можно сказать, пилотный проект и показываете, как правильно такие мероприятия делают», – отметил Александр Малькевич.

Большая заслуга в организации форума принадлежит избирательной комиссии Псковской области, подчеркнул он. «У вас в регионе работает креативная команда. И конечно, также стоит отметить поддержку со стороны руководства региона. Все понимают, насколько важно качественно провести выборы президента России», – обратил внимание спикер.

Избирательная комиссия региона делает многое для открытости избирательной системы, подчеркнул он. «По оценке Общественной палаты России, псковский облизбирком входит если не в тройку лидеров, то в топ-5 ярко себя проявляющих с точки зрения информационной работы», – сказал Александр Малькевич.

При этом задача наблюдателей в настоящее время заключается не в том, чтобы вылавливать нарушения, а в необходимости сохранить историческую правду. «В этой части в Псковском регионе система отлажена и работает. Например, доверие к избирательной системе в прошлом году в Псковской области составило 60 %. Это достойная цифра. Так что, коллеги, вы всё делаете правильно. А мы всегда будет рядом с вами», – заключил он.

Ранее сообщалось, что мобильные избирательные участки разместят вблизи пограничных переходов в Псковской области.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Участие в выборах можно принять с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление на ДЭГ принимаются на портале «Госуслуги» до 11 марта. Кроме того, проголосовать на выборах президента можно на любом удобном избирательном участке страны, вне зависимости от места регистрации. Главное – заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения.  Сделать это можно через «Госуслуги», в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 11 марта, в любой участковой избирательной комиссии – с 6 по 11 марта. ЦИК России напоминает, что сервис «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование – это разные вещи.

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
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