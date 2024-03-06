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Политика

Мобильные избирательные участки разместят вблизи пограничных переходов в Псковской области

Мобильные избирательные участки для голосования на выборах президента России установят в Псковской области вблизи пешеходных и автомобильных пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на презентации модельных избирательных участков сегодня, 6 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Всего в регионе будет расположено пять таких УИК в непосредственной близости к МАПП на территории трех районов Псковской области – Печорского, Себежского и Пыталовского, чтобы россияне, которые находятся за границей, смогли проголосовать на выборах президента России.

  • Автобусы для выборов
    Фото: ПАИ
  • Автобусы для выборов
    Фото: ПАИ
  • Автобусы для выборов
    Фото: ПАИ
  • Автобусы для выборов
    Фото: ПАИ

УИК будут размещены в низкопольных автобусах. Каждый из них будет иметь логотипы и символику президентской избирательной кампании. Внутри таких УИК установлены переносные урны для голосования. Здесь же находится металлический ящик для хранения бюллетеней и сейф-пакетов. В мобильной УИК будет вестись видеонаблюдение.

Заявления для голосования граждане России, прибывшие из-за границы, будут писать сразу в УИК внутри автобуса.

В каждом пункте будут также автобусы с буфетами. Кроме того, будут установлены биотуалеты.

«По функционалу это будет полноценный участок, но он будет мобильным», – сказал Игорь Сопов.

Ранее председатель облизбиркома сообщил об открытии избирательных участков для приезжающих из-за границы граждан России в ходе брифинга.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Участие в выборах можно принять с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление на ДЭГ принимаются на портале «Госуслуги» до 11 марта. Кроме того, проголосовать на выборах президента можно на любом удобном избирательном участке страны, вне зависимости от места регистрации. Главное – заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения.  Сделать это можно через «Госуслуги», в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 11 марта, в любой участковой избирательной комиссии – с 6 по 11 марта. ЦИК России напоминает, что сервис «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование – это разные вещи.

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
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