Мобильные избирательные участки разместят вблизи пограничных переходов в Псковской области

11:56, 06 марта 2024, ПАИ

Мобильные избирательные участки для голосования на выборах президента России установят в Псковской области вблизи пешеходных и автомобильных пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на презентации модельных избирательных участков сегодня, 6 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Всего в регионе будет расположено пять таких УИК в непосредственной близости к МАПП на территории трех районов Псковской области – Печорского, Себежского и Пыталовского, чтобы россияне, которые находятся за границей, смогли проголосовать на выборах президента России.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







УИК будут размещены в низкопольных автобусах. Каждый из них будет иметь логотипы и символику президентской избирательной кампании. Внутри таких УИК установлены переносные урны для голосования. Здесь же находится металлический ящик для хранения бюллетеней и сейф-пакетов. В мобильной УИК будет вестись видеонаблюдение.

Заявления для голосования граждане России, прибывшие из-за границы, будут писать сразу в УИК внутри автобуса.

В каждом пункте будут также автобусы с буфетами. Кроме того, будут установлены биотуалеты.

«По функционалу это будет полноценный участок, но он будет мобильным», – сказал Игорь Сопов.

Ранее председатель облизбиркома сообщил об открытии избирательных участков для приезжающих из-за границы граждан России в ходе брифинга.