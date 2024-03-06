Форум наблюдателей проходит в Пскове
Форум наблюдателей Псковской области проходит в Городском культурном центре Пскова в среду, 6 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Мероприятие началось с пленарного заседания, модератором которого выступил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков.
К присутствующим обратилась председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.
«Вы все в курсе, что с 2018 года Общественная палата России приняла решение организовать видеонаблюдение на всех выборах. Наша область не стала исключением. Мы, в свою очередь, принимаем активное участие в этом процессе, готовим наблюдателей для того, чтобы они осуществляли наблюдение на всех избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях», – сказала она.
По её словам, выборы, которые пройдут в сентябре, – особенные. «В начале подготовки было определённое волнение, как мы справимся. Но во время подготовки мы увидели, что вы все решительно настроены, чтобы дать отпор тем ситуациям, которые могут быть. В заключение хочу сказать, что Общественная палата и штаб открыты для любых вопросов. Всем успехов!» – подчеркнула Наталья Горбачёва.
Кроме того, к наблюдателям обратился и начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.
«Такие площадки всегда очень полезны с практической точки зрения. Я очень надеюсь, что сегодня многие из вас, кто сомневался в ДЭГ или чём-то другом, для себя откроют все тайны и секреты, получат ответы на все вопросы и уйдут с полным пониманием, насколько все выборные процессы прозрачны. Хочется большое спасибо сказать организаторам форума. Я же сегодня расскажу вам про ДЭГ, и для тех, кому эта тема не понятна, постараюсь дать ответы на все вопросы», – сказал он.
Ранее сообщалось, что мобильные избирательные участки разместят вблизи пограничных переходов в Псковской области.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Участие в выборах можно принять с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление на ДЭГ принимаются на портале «Госуслуги» до 11 марта. Кроме того, проголосовать на выборах президента можно на любом удобном избирательном участке страны, вне зависимости от места регистрации. Главное – заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно через «Госуслуги», в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 11 марта, в любой участковой избирательной комиссии – с 6 по 11 марта. ЦИК России напоминает, что сервис «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование – это разные вещи.
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Алёна Булгакова – о форуме наблюдателей в Пскове: Такие площадки позволяют обсуждать важные вопросы
Мобильные избирательные участки разместят вблизи пограничных переходов в Псковской области