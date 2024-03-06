Форум наблюдателей проходит в Пскове

12:34, 06 марта 2024, ПАИ

Форум наблюдателей Псковской области проходит в Городском культурном центре Пскова в среду, 6 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие началось с пленарного заседания, модератором которого выступил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков.

К присутствующим обратилась председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.

«Вы все в курсе, что с 2018 года Общественная палата России приняла решение организовать видеонаблюдение на всех выборах. Наша область не стала исключением. Мы, в свою очередь, принимаем активное участие в этом процессе, готовим наблюдателей для того, чтобы они осуществляли наблюдение на всех избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях», – сказала она.

По её словам, выборы, которые пройдут в сентябре, – особенные. «В начале подготовки было определённое волнение, как мы справимся. Но во время подготовки мы увидели, что вы все решительно настроены, чтобы дать отпор тем ситуациям, которые могут быть. В заключение хочу сказать, что Общественная палата и штаб открыты для любых вопросов. Всем успехов!» – подчеркнула Наталья Горбачёва.

Кроме того, к наблюдателям обратился и начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«Такие площадки всегда очень полезны с практической точки зрения. Я очень надеюсь, что сегодня многие из вас, кто сомневался в ДЭГ или чём-то другом, для себя откроют все тайны и секреты, получат ответы на все вопросы и уйдут с полным пониманием, насколько все выборные процессы прозрачны. Хочется большое спасибо сказать организаторам форума. Я же сегодня расскажу вам про ДЭГ, и для тех, кому эта тема не понятна, постараюсь дать ответы на все вопросы», – сказал он.

Ранее сообщалось, что мобильные избирательные участки разместят вблизи пограничных переходов в Псковской области.