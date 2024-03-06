Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор Псковской области отправился на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

Глава региона встретится с делегатами от региона, волонтерами и проведет ряд встреч. Вечером он посетит официальную церемонию закрытия Всемирного фестиваля молодежи с участием президента России Владимира Путина.

В составе псковской делегации 47 человек и 14 волонтеров. Псковичи участвуют в мероприятиях разных тематических площадок, обмениваются опытом и успешными практиками в сфере молодежной политики с представителями стран и регионов Российской Федерации. Программа фестиваля включает панельные сессии, дискуссии и лекции, мастер-классы, а также выставки, спортивные соревнования и совместные тренировки и добровольческие акции.

В рамках фермерской ярмарки, которая развернута на одной из фестивальных площадок, представлен псковский бренд «Столбушино», который привлекает внимание многих участников.

Псков представлен и на стенде ОАО «РЖД» в рамках межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России», который объединяет исторические города Северо-Запада России, где сохранились уникальные памятники истории и культуры.

Всемирный фестиваль молодежи — это крупнейшее международное молодежное событие, которое объединило 20 тысяч участников со всего мира на федеральной территории «Сириус». Представители бизнеса, медиа, образования, науки, культуры, волонтерства, спорта и многих других сфер смогли найти новых друзей и наладить контакты. Фестиваль предназначен для участников от 14 до 35 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 марта 2024

Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе за путёвку в «Артек»
06 марта 2024

До сих пор некоторые рыбаки пытаются выехать на лёд Псковско-Чудского озера на автомобилях
06 марта 2024

Енотовидная собака живёт возле церкви в Палкино
06 марта 2024

Встреча с женщинами героических профессий состоялась в региональном избирательном штабе в Пскове
06 марта 2024

Алёна Булгакова – о форуме наблюдателей в Пскове: Такие площадки позволяют обсуждать важные вопросы
06 марта 2024

Губернатор Псковской области отправился на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи
06 марта 2024

Псковский водитель выиграл в лотерею более 17 млн рублей
06 марта 2024

До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 7 марта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...