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Общество

Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи в Сочи

Президент РФ Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи (ВФМ) сегодня, 2 марта. Видеообращение главы государства к участникам показали на церемонии открытия в международном моле «Арт. Молодость», в который на время фестиваля превратился Дворец спорта «Большой», передаёт ТАСС.

«Объявляю Всемирный фестиваль молодёжи открытым», – сказал Владимир Путин.

Ранее стало известно, что 48 человек из Псковской области примут участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи. По сфере деятельности все участники разные. Это и общественники, и студенты ПсковГУ, Великолукской государственной академии физической культуры и сельскохозяйственной академии, есть двое несовершеннолетних – 11-классники, кто-то работает.

В числе команды также и корреспондент телеканала «Первый Псковский» Алина Солохина. Перед отправлением каждый участник получил фирменный мерч мероприятия.

Всемирный фестиваль молодёжи является самым масштабным молодёжным событием в мире, он проводится по указу президента РФ Владимира Путина. В фестивале примут участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере медиа, международного сотрудничества, бизнеса, культуры, науки и образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, которые представят различные детские организации и объединения.

Напомним, более 450 псковичей претендовали на участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи.

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