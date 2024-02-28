Делегация Псковской области отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи

13:11, 28 февраля 2024, ПАИ

Делегация Псковской области отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт в Сочи, передаёт корреспондент ПАИ.

В числе команды также и корреспондент телеканала «Первый Псковский» Алина Солохина. Перед отправлением каждый участник получил фирменный мерч мероприятия.

Ранее сообщалось, что 48 человек представят Псковскую область на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи.

Напомним, что мероприятие является самым масштабным молодёжным событием в мире. Он проводится по указу президента РФ Владимира Путина.