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Происшествия

Петербурженка пыталась отправить наркотики в Псков с помощью маркетплейса

Жительницу Санкт-Петербурга задержали полицейские. Девушка подозревается в сбыте наркотиков в особо крупном размере с помощью маркетплейса. Уточняется, что доставки были адресованы и получателям из Пскова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Петербурженка пыталась отправить наркотики в Псков с помощью маркетплейса. Фото: портал «МВД медиа»

По предварительной информации, злоумышленница создала в теневом сегменте интернета онлайн-магазин, предлагавший различные виды наркотиков. При этом доставка криминального товара велась через один из маркетплейсов. На его сортировочном складе полицейские изъяли 123 коробки с запрещёнными веществами. В том числе уже адресованные для доставки получателям в Москве, Пскове, Казани и Краснодаре.

Видео: Telegram-канал Ирины Волк

Кроме того, дома у девушки обнаружили ещё 57 готовых к отправке коробок с наркотиками. Там же находились весы, упаковочный материал и ноутбук. Также сотрудники полиции изъяли уже отправленные посылки из пунктов выдачи.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские проводят мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанной, подчеркнула Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что почти 180 килограммов наркотиков изъяли в Псковской области. Кроме того, отмечалось, что до 20 лет лишения свободы грозит псковичу за хранение наркотиков с целью сбыта.

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