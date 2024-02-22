До 20 лет лишения свободы грозит псковичу за хранение наркотиков с целью сбыта

14:35, 22 февраля 2024, ПАИ

Наказание до 20 лет лишения свободы грозит псковичу, который совершил покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Мужчина в один из августовских дней прошлого года незаконно приобрел наркотики возле одного из домов, расположенного в деревне Хотицы Псковского района. Среди запрещённых веществ – мефедрон массой 62,86 грамма и метадон массой 76,37 грамма.

Обвиняемый хранил вещества у себя дома с целью последующего сбыта. Однако запрещённый товар был обнаружен и изъят из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Санкция пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.