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Общество

Почти 180 килограммов наркотиков изъяли в Псковской области

За пять месяцев текущего года в Псковской области изъяли более 179 килограммов наркотических средств, из них 178 килограммов – наркотические средства синтетического происхождения. Об этом заявил начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он также сообщил, что за пять месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 335 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Для сравнения: в прошлом году эта цифра составила 324 преступления.

Фото: ПАИ

«Из всего массива выявленных наркопреступлений 93 % составляют тяжкие и особо тяжкие, прежде всего связанные с незаконным сбытом или хранением в крупном и особо крупных размерах. К уголовной ответственности привлечены более 73 лиц за совершение наркопреступлений, из них 58 – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», – подчеркнул начальник УКОН УМВД России по Псковской области.

Александр Мамаев также отметил, что в последние годы существует тенденция ухода с наркотического рынка такого сильного наркотика, как героин. «Акт взятия опиоидных наркотиков вообще очень незначительный. Ушёл практически с рынка амфетамин, потому что перекрыты каналы поставки прекурсоров для его производства», – сказал он.

По словам Александра Мамаева, с развитием технологий вся сфера, связанная с незаконным оборотом наркотиков, вышла в интернет. Он отметил, что существенная доля сбыта наркотиков осуществляется через так называемый тёмный интернет, или даркнет, на котором существует ряд площадок, представленными маркетплейсами, интернет-магазинами по продаже наркотиков.

«Независимо от того, что наркосбытчики идут вперёд, мы пытаемся их обогнать. Правоохранительная система в любом случае нашла способы и методы борьбы с наркопреступностью. В среднем деятельность наркосбытчика – закладчика составляет от двух до трёх месяцев. Потом его настигает соответствующая кара уголовного преследования и возмездие», – подчеркнул Александр Мамаев.

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