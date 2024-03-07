Андрей Маковский дал прогноз явки псковичей на выборы президента России

12:20, 07 марта 2024, ПАИ

Свой прогноз на явку избирателей на предстоящие выборы президента России дал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Выборы президента – это самые интересные выборы из всех. Их россияне обсуждают и на кухне, и в парках, и на студенческой скамье. Конечно, явка будет самая высокая по стране, если смотреть на все выборы, которые у нас были. Я думаю, что явка будет от 65 до 70 %. Почему 70 % верхняя черта – потому что нет такой темы, которая будет интересна всем. По Псковской области явка, наверное, тоже будет от 65 до 70 %, потому что у нас регион с высокой политической культурой», – сказал он в разговоре с корреспондентом ПАИ.

На предстоящих выборах президента России удастся привлечь новых избирателей, уверен Андрей Маковский.

«Во-первых, у нас существует ДЭГ – дистанционное электронное голосование, теперь молодёжи не надо делать то, что она не любит, – гулять. Теперь можно прямо из дома с телефона просто нажать кнопку и проголосовать», – пояснил он. Выборы президента – тема, которая сейчас в тренде, поэтому молодёжь будет активно принимать участие в голосовании, заключил депутат.