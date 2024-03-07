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Политика

Андрей Маковский дал прогноз явки псковичей на выборы президента России

Свой прогноз на явку избирателей на предстоящие выборы президента России дал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

Андрей Маковский дал прогноз явки псковичей на выборы президента России. Фото: ПАИ

«Выборы президента – это самые интересные выборы из всех. Их россияне обсуждают и на кухне, и в парках, и на студенческой скамье. Конечно, явка будет самая высокая по стране, если смотреть на все выборы, которые у нас были. Я думаю, что явка будет от 65 до 70 %. Почему 70 % верхняя черта – потому что нет такой темы, которая будет интересна всем. По Псковской области явка, наверное, тоже будет от 65 до 70 %, потому что у нас регион с высокой политической культурой», – сказал он в разговоре с корреспондентом ПАИ.

На предстоящих выборах президента России удастся привлечь новых избирателей, уверен Андрей Маковский.

«Во-первых, у нас существует ДЭГ – дистанционное электронное голосование, теперь молодёжи не надо делать то, что она не любит, – гулять. Теперь можно прямо из дома с телефона просто нажать кнопку и проголосовать», – пояснил он. Выборы президента – тема, которая сейчас в тренде, поэтому молодёжь будет активно принимать участие в голосовании, заключил депутат.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Участие в выборах можно принять с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление на ДЭГ принимаются на портале «Госуслуги» до 11 марта. Кроме того, проголосовать на выборах президента можно на любом удобном избирательном участке страны, вне зависимости от места регистрации. Главное – заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения.  Сделать это можно через «Госуслуги», в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 11 марта, в любой участковой избирательной комиссии – с 6 по 11 марта. ЦИК России напоминает, что сервис «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование – это разные вещи.

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
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