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Общество

Машины с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил местный общественный вещатель Yle.

«Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта», — добавили в СМИ.

По словам руководителя отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшита, с 16 марта присутствие машины с российскими номерами на территории Финляндии станет предметом расследования. В частности, будет устанавливаться, почему авто все еще в стране, как долго оно находится здесь, соблюдены ли необходимые формальности. Более подробный план действий еще разрабатывается.

Ранее сообщалось, что псковского чиновника уволили за сокрытие эстонского ВНЖ.

Отмечалось также, что в Печорском районе пограничники задержали двух нарушителей государственной границы – мужчину и женщину, которые из Эстонии через лес добрались до Псковской области.

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