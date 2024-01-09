Псковский чиновник уволен за сокрытие ВНЖ в Эстонии

09:35, 09 января 2024, ПАИ

Сотрудник Управления Росреестра по Псковской области получил штраф и был уволен с занимаемой должности из-за сокрытия иностранного вида на жительства. Как сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, установлено, что чиновник, имея допуск к государственной тайне, в июне 2023 г. получил срочный вид на жительство на территории Эстонской Республики, но не сообщил об этом в органы миграции и по месту работы. Кроме того, он в июле 2023 г. без уведомления работодателя посетил страны Евросоюза.

Мировой судья Пскова назначил бывшему госслужащему штраф. Помимо этого чиновник был уволен с гражданской службы.