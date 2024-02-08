Гражданин Финляндии и негражданка Латвии сбежали в Псковскую область из ЕС

16:37, 08 февраля 2024, ПАИ

В Печорском районе пограничники задержали двух нарушителей госграницы – мужчину и женщину, которые из Эстонии через лес добрались до Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Во время проверки выяснилось, что мужчина является гражданином Финляндии, а женщина – лицом без гражданства Латвии. Документов, удостоверяющих личность, нарушители при себе не имели.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору). Проводится расследование уголовного дела.