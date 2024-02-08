Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Гражданин Финляндии и негражданка Латвии сбежали в Псковскую область из ЕС

В Печорском районе пограничники задержали двух нарушителей госграницы – мужчину и женщину, которые из Эстонии через лес добрались до Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Во время проверки выяснилось, что мужчина является гражданином Финляндии, а женщина – лицом без гражданства Латвии. Документов, удостоверяющих личность, нарушители при себе не имели.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору). Проводится расследование уголовного дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2024

Гражданин Финляндии и негражданка Латвии сбежали в Псковскую область из ЕС
08 февраля 2024

67-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области
08 февраля 2024

Публикуем фото с места пожара в Великих Луках
08 февраля 2024

Четыре пожара ликвидировано в Псковской области за сутки
08 февраля 2024

Контрафактный алкоголь и сигареты на 20 млн рублей изъяты из оборота в Псковской области
07 февраля 2024

Один человек пострадал в ДТП с участием маршрутки в Великих Луках
07 февраля 2024

Водитель погиб на месте после столкновения с рейсовым автобусом в Палкинском районе
07 февраля 2024

Тело мужчины обнаружено около сгоревшего дома в Новоржевском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...