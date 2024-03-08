Юнармейцы поздравили российских женщин с 8 Марта

21:55, 08 марта 2024, ПАИ

Юнармейцы поздравили женщин с Международным женским днём на улицах российских городов в рамках ежегодной акции «Километр красоты», пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Мужчины вручали прохожим букеты из тюльпанов, а также говорили комплименты и пожелания.

Акцию «Километр красоты» провели в Архангельской и Херсонской областях, в Хабаровском крае и других регионах России.

Ранее сообщалось, что Чебурашка в Пскове вручил женщинам цветы в честь праздника, а также цветы дарят на выставке-форуме «Россия» в Москве.