Больше 60 млн билетов смогли приобрести россияне по «Пушкинской карте»

23:19, 08 марта 2024, ПАИ

Больше 63 млн билетов на сумму свыше 31 млрд рублей смогли приобрести россияне в рамках программы «Пушкинская карта» с сентября 2021 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову.

Владельцы «Пушкинской карты» смогли посетить более 40 тысяч мероприятий в почти 12 тысячах учреждений культуры. Самые популярные категории покупок – это билеты в театры, кино и музеи.

Напомним, что «Пушкинская карта» – это социальная программа поддержки молодёжи от 14 до 22 лет, которая была запущена 1 сентября 2021 года с целью повышения доступности культуры и стимулирования интереса молодёжи к искусству.

На деньги, которые есть на карте, можно приобрести билеты в учреждения культуры и на культурные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в районах Псковской области пройдёт премьера фильма «Позывной «Пассажир». Билеты доступны в том числе по «Пушкинской карте».