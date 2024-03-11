Инфекционист рассказал об эволюции коронавируса

08:01, 11 марта 2024, ПАИ

Коронавирус будет эволюционировать – даже при лёгком течении болезни он может дать различные осложнения, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Заболевание может поражать желудочно-кишечный тракт, сосуды, нервную систему, сердечную и костно-мышечную, добавил специалист.

Коронавирус в будущем станет таким же, как и респираторные заболевания. Он эволюционировал от более тяжёлого к более лёгкому течению. Однако распространяется значительно быстрее, заключил он.

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