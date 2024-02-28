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Особенности текущего эпидсезона в Пскове назвала Галина Невалённая

Взрывного подъема заболеваемости ОРВИ в Псковской области в текущем году не зафиксировано, а заболеваемость респираторными инфекциями в этом году ниже, чем в предыдущем. Особенности эпидсезона осенне-зимнего периода в Пскове назвала главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 февраля.

На фото Галина Невалённая. Фото: ПАИ

«Погода или температурные качели всегда определённым образом негативно влияют на уровень заболеваемости. В целом в этом году мы укладываемся в среднепрогнозируемые цифры. Если сравнивать прошлый сезон – осеннее-зимний период – было несколько больше заболевших. И коронавирусный, и посткоронавирусный период немного изменил пейзаж заболеваемости респираторных инфекций. Тем не менее вакцинация остается актуальным и важным мероприятием. Она проводится уже давно: мы имеем и опыт, и статистику. Если существует хорошая вакцинация, когда у неё хороший охват, когда активно обращаются – это залог того, что мы будем управлять, в хорошем смысле слова, заболеваемостью в эпидсезоне», – сказала Галина Невалённая.

Считается, что коллективный иммунитет сложился, если иммунная прослойка населения составляет не менее 60%. В этом сезоне активно шла прививочная кампания от гриппа, отметила главврач.

По её словам, с каждым годом мотивация населения и понимание важности вакцинации растут, становится все больше и больше желающих привиться. В данной ситуации от населения зависит, как будет развиваться эпидобстановка.

«В этом году получили вакцину в начале сезона. Хочется поблагодарить всех жителей Пскова, которые настолько с пониманием и активно шли на вакцинацию. Мы её провели достаточно быстро и активно, именно перед началом подъема заболеваемости. Основная прививочная кампания прошла в сентябре-октябре», – отметила Галина Невалённая.

Она также отметила, что взрывного подъема заболеваемости ОРВИ в этом эпидсезоне не обнаружено. Больший подъем отмечен в декабре, когда 2/3 пациентов обращались по профилю респираторных инфекций.

По словам Галины Невалённой, небольшое количество пациентов обращается с коронавирусом, сейчас под наблюдением всего 22 пациента амбулаторно. Отличие респираторных инфекций этого года – высокая температура, сильный кашель, длительно протекающий.

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Особенности текущего эпидсезона в Пскове назвала Галина Невалённая

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