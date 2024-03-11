Тело «чёрного копателя» без руки и детородного органа обнаружили в Краснодарском крае

13:09, 11 марта 2024, ПАИ

Недалеко от станицы Неберджаевской в Краснодарском крае кладоискатель подорвался на мине времён Великой Отечественной войны, сообщает «АиФ-Юг».

«Черному копателю» было 47 лет. Он пропал еще 5 марта, когда ушел в лес, чтобы забрать найденную мину 50 мм калибра домой.

Тело мужчины без руки и детородного органа обнаружили только 9 марта. На месте происшествия также найдены металлоискатель и саперная лопатка.

Сотрудники ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю на месте происшествия обезвредили мину.