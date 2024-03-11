Историю создания «Дачи Академика К.» рассказали псковичам

17:17, 11 марта 2024, ПАИ

Историю создания ресторана «Дача Академика К.» рассказали авторы проекта Екатерина Рабченюк и Дмитрий Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Бизнесмены рассказали, что желание создать новый проект у них появилось в 2022 году. Екатерина Рабченюк пояснила, что никаких активных действий они на тот момент ещё не предпринимали: думали над концепцией, анализировали рынок. Через некоторое время с ними связался владелец помещения на улице Воеводы Шуйского, 11 и предложил рестораторам купить здание для нового проекта.

Дмитрий Иванов отметил, что изначально ресторан хотели открыть в течение 6-8 месяцев, однако в итоге открытие состоялось только в феврале 2024 года. Создатели кафе добавили, что открыть заведение можно было ещё в январе, однако открытие пришлось перенести из-за проблем с кадрами.

Бизнесмены рассказали, что проект они хотели делать именно совместно с шеф-поваром Сергеем Кузнецовым. Дмитрий Иванов отметил, что шеф-повар на тот момент был готов работать только с концепцией заведения, связанной с приготовлением мяса на гриле и смокере. «Мы доверились, согласились и начали строить на этом концепцию... Дальше мы уже думали, как встроить оборудование. Слово «дача» пришло само собой. Где мы такую пищу готовим? На даче. Окей... Каждый аспект, каждый нюанс мы продумывали», – рассказала Екатерина Рабченюк.

При этом локацию в стиле грядок и стогов сена делать не хотелось, уточнила гостья радиоэфира. По словам Екатерины Рабченюк, они планировали сделать заведение в стиле жилья какого-то интеллигента. «Отсюда пришло второе слово – академик. Тем более для нас это слово очень знакомо, так как наш Исаак Кикоин как раз был академиком», – пояснила она.

Создатели заведения отметили, что буква «К» была добавлена для того, чтобы вызвать у людей какую-то эмоцию и добавить интриги. «Для тех людей, которые нас знают, это отсылка к кофейне «Кофе с Кикоиным». Ну а для тех, кто не знает, это вообще не имеет значения, Кикоин это, Королёв или Курчатов», – рассказала Екатерина Рабченюк, добавив, что в логотипе при этом используется настоящая подпись Кикоина.