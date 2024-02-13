14 февраля ресторан «Дача Академика К.» в Пскове откроется в тестовом режиме

08:36, 13 февраля 2024, ПАИ

14 февраля ресторан «Дача Академика К.» на улице Воеводы Шуйского, 11 в Пскове откроется в тестовом режиме, сообщается в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

В этот день попасть «на дачу» можно лишь по предварительной записи. Сейчас бронь уже закрыта. В скором времени владельцы обещают открыть возможность электронного бронирования столов.

Основой меню ресторана станут блюда на гриле и хлеб собственной выпечки.