14 февраля ресторан «Дача Академика К.» в Пскове откроется в тестовом режиме
14 февраля ресторан «Дача Академика К.» на улице Воеводы Шуйского, 11 в Пскове откроется в тестовом режиме, сообщается в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».
В этот день попасть «на дачу» можно лишь по предварительной записи. Сейчас бронь уже закрыта. В скором времени владельцы обещают открыть возможность электронного бронирования столов.
Основой меню ресторана станут блюда на гриле и хлеб собственной выпечки.
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