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Общество

О капремонте школы № 2 Пскова рассказал Виталий Сухинский

Подробности предстоящего капитального ремонта школы № 2 Пскова рассказал заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в Пскове.

О капремонте школы № 2 Пскова рассказал Виталий Сухинский. Фото: ПАИ

Школу отремонтируют в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Контракт предусматривает ремонт конструктивных элементов, частей и инженерных сетей здания школы. Среди прочего будут отремонтированы фасады, крыша и цоколь здания, обновлены оконные и дверные проёмы. Также планируется косметический ремонт актового и спортивного залов, пищеблока, рекреаций, учебных кабинетов, гардероба и туалетов.

«Подрядчик уже приступил к работам. Их планируется выполнить до 15 августа. Учебный год начнут в уже отремонтированной школе», - добавил Виталий Сухинский.

Учебный год в связи с ремонтом учащиеся и педагоги завершат в школах № 47 и 9, а также в Псковском техническом лицее и Доме детского творчества. Переезд запланирован на конец марта.

Кроме того, до 2030 года планируется выполнить капитальный ремонт школ № 4, 9, 1 и 3, сообщил Виталий Сухинский.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Псковской области откроются четыре новые школы.

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