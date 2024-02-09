Школу № 2 капитально отремонтируют в Пскове до 15 августа

11:15, 09 февраля 2024, ПАИ

Среднюю общеобразовательную школу № 2 капитально отремонтируют в Пскове до 15 августа 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Контракт предусматривает ремонт конструктивных элементов, частей и инженерных сетей здания школы. Среди прочего, будут отремонтированы фасады, крыша и цоколь здания, обновлены оконные и дверные проёмы. Также планируется косметический ремонт актового и спортивного зала, пищеблока, рекреаций, учебных кабинетов, гардероба и туалетов.

Финансирование объекта осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города Пскова на 2024 год на реализацию основного мероприятия «Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение ремонта и благоустройство территории».

Начальная цена контракта – 80,97 млн рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 16 февраля.

Ранее сообщалось, что в Пскове капитально будут отремонтированы две школы: № 2 и 23. Кроме того, четыре новые школы откроются в Псковской области в 2024 году.