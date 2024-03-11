Из-за ремонта учащиеся школы № 2 Пскова завершат учебный год в других школах

12:54, 11 марта 2024, ПАИ

Учащиеся школы № 2 Пскова продолжат учиться в других учебных заведениях города в связи с капитальным ремонтом учебного заведения. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина







Учащиеся и педагоги завершат учебный год в школах № 47 и № 9, а также в Псковском техническом лицее и Доме детского творчества. Переезд запланирован на конец марта, что позволит начать ремонт, не дожидаясь лета.

Напомним, что школу № 2 отремонтируют в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Контракт предусматривает ремонт конструктивных элементов, частей и инженерных сетей здания школы. Среди прочего будут отремонтированы фасады, крыша и цоколь здания, обновлены оконные и дверные проёмы. Также планируется косметический ремонт актового и спортивного зала, пищеблока, рекреаций, учебных кабинетов, гардероба и туалетов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Псковской области откроются четыре новые школы.