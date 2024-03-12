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Политика

В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами

В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Об этом сообщил таможенный департамент республики.

Автомобиль задержали на латвийско-белорусской границе на КПП в населённом пункте Медининкай. За рулём был гражданин Молдавии, который планировал выехать в Белоруссию.

По факту административного нарушения составлен соответствующий протокол.

Автомобиль, который оценён в 41,7 тысячи евро, как отметила таможня, будет, скорее всего, конфискован.

Напомним, что машины с российскими номерами должны были покинуть Литву до 11 марта. Исключения предусмотрены для транспортных средств с номерами РФ, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из Калининградской области. Всего власти Литвы планируют конфисковать около 50 автомобилей.

Подобное ограничение начнёт действовать и в Финляндии с 16 марта.

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