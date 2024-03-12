В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами
В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Об этом сообщил таможенный департамент республики.
Автомобиль задержали на латвийско-белорусской границе на КПП в населённом пункте Медининкай. За рулём был гражданин Молдавии, который планировал выехать в Белоруссию.
По факту административного нарушения составлен соответствующий протокол.
Автомобиль, который оценён в 41,7 тысячи евро, как отметила таможня, будет, скорее всего, конфискован.
Напомним, что машины с российскими номерами должны были покинуть Литву до 11 марта. Исключения предусмотрены для транспортных средств с номерами РФ, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из Калининградской области. Всего власти Литвы планируют конфисковать около 50 автомобилей.
Подобное ограничение начнёт действовать и в Финляндии с 16 марта.
Сэкономленные от выплаты долгов деньги Александр Котов считает необходимым потратить на инфраструктуру ЖКХ
На необходимость подготовки участников предвыборных дебатов обратил внимание Александр Котов
Александр Котов – об избирательной кампании: Я категорический противник чёрных технологий