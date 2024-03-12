Александр Котов поставил под сомнение наличие демократии в странах Балтии

16:59, 12 марта 2024, ПАИ

Препятствие попытке граждан России, проживающих на территории Латвии, Эстонии и Литвы, принять участие в голосовании на выборах президента прокомментировал спикер регионального парламента Александр Котов.

«Позволю себе несколько грубое выражение. Такая политика ни к чему хорошему для этих стран не приведёт, потому что они фактически занимаются самострелом. Они же всегда говорят о том, что Европейский союз – это образец демократии, а Соединенные Штаты Америки – это родина демократии. А как тогда совмещается запрет на голосование тем гражданам, которые проживают на территории стран Европейского союза? Это демократический подход? Думаю, что нет», – сказал Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.

Кроме того, спикер облсобрания привёл ещё несколько наглядных примеров подобной политики стран Прибалтики.

«Что это за решения, например, в Литве конфисковать автомобили с российскими номерами? Что, например, за решение депортировать пожилого человека за пределы страны за то, что он высказывает свою точку зрения? И таких примеров сейчас можно приводить много. Эти страны фактически занимаются подменой понятий. Они, высказывая яркую приверженность демократическим принципам и подходам, нарушают их сплошь и рядом, собственно, даже ничем не прикрываясь. Они в открытую говорят: «Да, мы конфискуем автомобили с российскими номерами, да, мы депортировали человека за его взгляды в поддержку России». Что это такое? Точно так же и с голосованием», – сказал Александр Котов.

При этом такими решениями правительство этих стран не добьётся никакого результата, кроме подрыва доверия к ним и к их демократическим принципам, подчеркнул спикер регионального парламента. «Это на самом деле закончится печально, потому что за этим наблюдает весь мир. После таких действий все сомнения по поводу «порядочности» этих стран исчезнут – все будут понимать правду <…> Да, эти страны будут вставлять палки в колёса, нисколько не стесняясь. И более того, я очень опасаюсь, что даже могут в принципе преследовать этих людей, которые постараются законным способом реализовать своё право на участие в выборах», – заключил он.