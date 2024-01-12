Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Пенсионер Борис Катков, выдворенный латвийскими властями, пересёк границу с Россией

82-летний российский пенсионер Борис Катков, депортированный властями Латвии из страны, только что пересёк российскую границу в МАПП «Бурачки», сообщает корреспондент ПАИ.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова Бориса Григорьевича возле МАПП «Бурачки» встречают руководитель комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева, замглавы комитета по здравоохранению Надежда Рагозина, глава Себежского района Леонид Курсенков.

Ранее глава региона заявил, что «Псковская область его с удовольствием примет: мы своих не бросаем».

Борис Катков – глава Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта. К нему пришли пограничники и дали час на сборы. 10 января пенсионер получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, о том, что он представляет угрозу национальной безопасности и будет депортирован.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 января 2024

Пенсионер Борис Катков, выдворенный латвийскими властями, пересёк границу с Россией
12 января 2024

Михаил Ведерников: Псковская область примет Бориса Каткова – мы своих не бросаем
12 января 2024

Михаил Ведерников поставил задачу реализации нацпроектов в Псковской области на 2024 год
12 января 2024

Первое интервью года Михаил Ведерников дал «Первому Псковскому»
12 января 2024

Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вырос на 45%
12 января 2024

Внеочередная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 16 января
12 января 2024

Депутат Алексей Форш отметил включённость псковичей в сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина
11 января 2024

Олег Брячак поставил подпись в поддержку Владимира Путина

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...