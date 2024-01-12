Пенсионер Борис Катков, выдворенный латвийскими властями, пересёк границу с Россией

23:56, 12 января 2024, ПАИ

82-летний российский пенсионер Борис Катков, депортированный властями Латвии из страны, только что пересёк российскую границу в МАПП «Бурачки», сообщает корреспондент ПАИ.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова Бориса Григорьевича возле МАПП «Бурачки» встречают руководитель комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева, замглавы комитета по здравоохранению Надежда Рагозина, глава Себежского района Леонид Курсенков.

Ранее глава региона заявил, что «Псковская область его с удовольствием примет: мы своих не бросаем».

Борис Катков – глава Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта. К нему пришли пограничники и дали час на сборы. 10 января пенсионер получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, о том, что он представляет угрозу национальной безопасности и будет депортирован.