Рекордное количество команд участвует в новом сезоне Лиги дебатов «Истина» в Пскове

16:59, 12 марта 2024, ПАИ

Четвёртый сезон региональной Лиги дебатов «Истина» – флагманского проекта Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов – стартовал в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В первой игре муниципального этапа сыграли команды-новички из четырёх псковских школ. Заявки на участие в дебатах в этом году подали 120 школьных команд из 20 муниципалитетов области, в прошлом сезоне цифры были почти в два раза меньше – 71 и 12 соответственно.

По мнению координатора проекта, экс-председателя Молодёжного парламента Юлии Лысовой, рекордный рост количества участников Лиги дебатов обусловлен несколькими причинами. «В первую очередь, это интересно самим школьникам. Во-вторых, учителя тоже «горят» проектом и на безвозмездной основе готовят команды к дебатам. И третье, конечно же, усилия членов Молодёжного парламента, которые берут на себя роль и организаторов, и ведущих, и экспертов. Поверьте, этот региональный проект можно организовать только большой командой», – подчеркнула Юлия Лысова.

Заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова рассказала, что подготовка к Лиге дебатов началась задолго до старта – молодые люди лично созванивались с районными администрациями, контактировали с кураторами команд, составляли и согласовывали графики игр, придумывали темы.

«Для меня это новый интересный опыт. Это своеобразный мастер-класс – мы «прокачиваем» свои организаторские способности и получаем навыки публичной деятельности», – поделилась Дарья Морозова.

С особым вниманием члены Молодёжного парламента отнеслись к подбору тем для дискуссии – уточняли у старшеклассников, насколько предложенные вопросы актуальны для них. В первой игре у команд 8-9 классов спросили, нужно ли ужесточить требования к внешнему виду учеников, являются ли школьные отметки показателем интеллекта и нужно ли заменить пластиковую упаковку на бумажную. В соответствии с правилами дебатов выбор темы, как и позиция команды – утверждение или отрицание предложенного постулата – определялись жеребьёвкой.

Наставник команды из школы № 18 Светлана Петрова рассказала, что, готовясь к муниципальным дебатам, ребята провели тренировочные игры в школе.

«Участие в проекте Лига дебатов «Истина» подвигло нас создать свой школьный клуб дебатов. Мы с ребятами изучаем структуру и методику дебатов, роли спикеров, речь ставим», – отметила образовательный аспект публичной дискуссии советник по воспитанию.

Муниципальный этап лиги продлится весь март. Члены Молодёжного парламента будут присутствовать на всех площадках. Команды, показавшие наилучшие результаты в своих муниципалитетах, выйдут в региональный этап. Победителей определит финал, который пройдёт в апреле в Пскове.