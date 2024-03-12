В Эстонии владельцев машин с российскими номерами будут штрафовать на 400 евро
В Эстонии владельцев машин с российскими номерами, которые не перерегистрировали свои автомобили, начнут штрафовать на 400 евро с 13 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ERR.
Как пишет источник, это требование основано на запрете на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерными знаками, которое вступило в силу 13 сентября 2023 года. Уточняется, что для него потребовался шестимесячный переходный период.
Отмечается, что запрет распространяется только на легковые автомобили вместимостью до девяти человек, в то время как автобусы и мотоциклы могут по-прежнему пересекать границу Эстонии.
Напомним, что в Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами.
Кроме того, ранее спикер парламента Псковской области Александр Котов поставил под сомнение наличие демократии в странах Балтии.
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