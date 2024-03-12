В Эстонии владельцев машин с российскими номерами будут штрафовать на 400 евро

22:17, 12 марта 2024, ПАИ

В Эстонии владельцев машин с российскими номерами, которые не перерегистрировали свои автомобили, начнут штрафовать на 400 евро с 13 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ERR.

Как пишет источник, это требование основано на запрете на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерными знаками, которое вступило в силу 13 сентября 2023 года. Уточняется, что для него потребовался шестимесячный переходный период.

Отмечается, что запрет распространяется только на легковые автомобили вместимостью до девяти человек, в то время как автобусы и мотоциклы могут по-прежнему пересекать границу Эстонии.

Напомним, что в Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами.

Кроме того, ранее спикер парламента Псковской области Александр Котов поставил под сомнение наличие демократии в странах Балтии.