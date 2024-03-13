В чём уникальность 50-го Фестиваля русской музыки в Пскове, рассказал Алексей Репников

18:36, 13 марта 2024, ПАИ

50-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова пройдёт в Псковской областной филармонии с 16 по 25 марта. В чём особенность фестиваля, какие коллективы выступят, что стоит посетить с детьми, рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 марта.

«Мы попытались показать всю палитру – и балет, и симфоническую музыку, и опера будет. Разнообразие. Основной акцент юбилейного мероприятия, его особенность – это то, что он сопровождается большим количеством гостей, которых мы пригласили», – сказал Алексей Репников.

По его словам, откроет фестиваль балетный гала-концерт, в рамках которого артисты Санкт-Петербургского балета в музыкальном сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области исполнят фрагменты из балетов «Шахеразада» Н. А. Римского-Корсакова и «Жар-птица» И. Ф. Стравинского, «Пляску персидок» из оперы «Хованщина», отрывки из цикла «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского, а также балет «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. К. Щедрина.

«Наши гости – это и Санкт-Петербургский балет. В первом отделении они исполнят гала-концерт, правильнее сказать – дивертисмент. Это лучшие значимые номера из балетов, которые будут показаны небольшими миниатюрами. Второе отделение посвящено балету «Кармен-сюита», – отметил гость медиацентра.

Ещё одной жемчужиной фестиваля Алексей Репников назвал выступление Государственной академической симфонической капеллы России. Помимо этого, 19 марта пройдёт барочный концерт, посвящённый композиторам, которые были связаны с Российской империей.

Завершится концерт оперой «Хованщина».

«Музыка вся очень понятна: ничего заумного, всё очень популярное. Никто не устанет. Эту музыку все знают. В первую очередь сделано для людей», – отметил он.

Алексей Репников также посоветовал посетить с детьми авторский спектакль с песочной анимацией. «Сказка в русской музыке» Ольги Пикколо пройдёт в БКЗ филармонии в сопровождении песочной анимации под музыку Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.