Псковичам рассказали, какие сотрудники чаще всего не приходят на собеседование

08:54, 14 марта 2024, ПАИ

Три из 10 представителей линейного персонала не доходят до собеседования без уважительных причин, среди младшего персонала – четыре из 10, следует из данных опроса SuperJob.

Руководящие работники, судя по отзывам рекрутеров, более дисциплинированны: средний процент неявки на собеседование среди них составляет 16%.

21% менеджеров из Пскова утверждают, что люди, которые претендуют на руководящую должность, всегда приходят на собеседование, в найме линейного персонала только 8% менеджеров отметили 100% явку, а в найме младшего персонала — всего 3%.

Кроме того, вечером в пятницу, утром в понедельник или в плохую погоду можно назначать собеседование только кандидатам на руководящие посты, отметили рекрутеры. Шесть из 10 представителей компаний наблюдают зависимость явки на собеседование от погоды, каждый второй — от времени суток, еще 44% — от дня недели.

Ранее псковички рассказали о безрассудных поступках ради мужчин. Также ранее сообщалось, что 50% псковичей не хотят уменьшать зарплатные ожидания ради удалёнки.