Солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга приглашают псковичей на гала-концерт 16 марта

16:22, 14 марта 2024, ПАИ

Солисты ведущих театров Санкт-Петербурга приглашают всех любителей искусства на балетный гала-концерт, который станет открытием 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в БКЗ Псковской областной филармонии 16 марта. Видео опубликовали в Telegram-канале «Театрально-концертная дирекция Псковской области».

«Не упустите возможность окунуться в мир балета и классической музыки вместе с талантливыми артистами! Приходите и наслаждайтесь великолепием искусства во всей его красе», – отметили в сообщении вместе с опубликованным видео.

Напомним, что «Балетный гала-концерт. Кармен» представят для зрителей в БКЗ Псковской областной филармонии в 15:00 и 19:00.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.