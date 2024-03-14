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Общество

В Псковском перинатальном центре вновь заработала школа материнства

В Псковском клиническом перинатальном центре вновь заработала школа материнства. Как сообщили ПАИ в медучреждение, она была создана для того, чтобы беременные женщины могли пообщаться со специалистами и получить ответы на интересующие их вопросы.

В школе запланировано проведение занятий с докторами разного профиля. Например, врач-неонатолог расскажет, как ухаживать за новорождёнными детьми, анестезиолог-реаниматолог – о методах обезболивания. Свои рекомендации даст и специалист по грудному вскармливанию.

«Непосредственно моя задача – это всё, что касается родов, – отметила врач акушер-гинеколог Псковского клинического перинатального центра Наталья Петрова. – Чтобы женщины знали, с чего всё будет начинаться, как будет происходить, к чему быть готовыми, потому страх, особенно если это первые роды, присутствует».

Записаться в школу материнства на бесплатные лекции несложно. Один из вариантов – по телефону медучреждения (8 8112) 67-29-78, другой – через его социальные сети. Для тех, у кого присутствовать на встречах лично возможности нет, сотрудники Перинатального центра выкладывают лекции в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/perinatal_pskov).

«Мы рады, что можем принять в наших стенах беременных, проинформировать их, поддержать, помочь снизить тревожность перед таким важным событием в жизни», – отметила главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

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