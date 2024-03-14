6% псковичей больше двух лет обходятся без отпуска – исследование
Более двух лет назад брали отпуск 6% работающих псковичей, а 8% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы, следует из данных опроса SuperJob.
Причём мужчины реже пользуются правом на отпуск. 7% опрошенных последний раз отдыхали более двух лет назад, а среди женщин таких 5%.
У 85% респондентов уход в отпуск не вызывает мук совести перед коллегами, клиентами и руководством. Вину чувствуют только 5%. Причём мужчины чаще женщин (6% против 4%). Переживаниями, связанными с уходом в отпуск, в основном делятся врачи и медсёстры, руководители, бухгалтеры и квалифицированные рабочие.
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