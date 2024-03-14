6% псковичей больше двух лет обходятся без отпуска – исследование

09:27, 15 марта 2024, ПАИ

Более двух лет назад брали отпуск 6% работающих псковичей, а 8% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы, следует из данных опроса SuperJob.

Причём мужчины реже пользуются правом на отпуск. 7% опрошенных последний раз отдыхали более двух лет назад, а среди женщин таких 5%.

У 85% респондентов уход в отпуск не вызывает мук совести перед коллегами, клиентами и руководством. Вину чувствуют только 5%. Причём мужчины чаще женщин (6% против 4%). Переживаниями, связанными с уходом в отпуск, в основном делятся врачи и медсёстры, руководители, бухгалтеры и квалифицированные рабочие.

Ранее псковичи рассказали о своих самых безрассудных поступках в студенчестве, а ещё о том, какие сотрудники чаще всего не приходят на собеседование.