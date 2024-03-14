Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи рассказали о своих самых безрассудных поступках в студенчестве

О своих самых безрассудных поступках, совершённых в студенческие годы, рассказали псковичи в опросе SuperJob.

Чаще всего опрошенные называли прогулы пар и сессий (11 %), на втором месте – студенческие свадьбы (6 %). 4 % респондентов безрассудством считают распитие спиртного в общежитии. 3 % псковичей залезали в окно или на крышу общежития, столько же сбегали в путешествие с друзьями. По 2 % респондентов безрассудными поступками назвали споры с преподавателями, смену университета или специальности, влюблённость и уход в академический отпуск. По 1 % псковичей назвали исправление оценок в зачётке, уход в загул накануне защиты диплома, использование шпаргалок, сдачу экзамена без подготовки, а также совмещение учёбы с родительством.

Среди других безумных поступков бывших студентов – сдача зачёта за друзей, слёзы из-за оценок, сутки без сна, азартные игры на стипендию, прыжки в сугроб после защиты, драки.

Каждый третий пскович отметил, что не совершал безрассудных поступков в студенчестве.

Ранее псковичи рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин. В свою очередь женщины поделились, на что они были готовы ради мужчин. Отмечалось также, что в прошлом году 27 % жителей города не совершали безрассудных поступков.

Кроме того, ранее псковичам рассказали, какие сотрудники чаще всего не приходят на собеседование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2024

Духовные традиции в современном искусстве обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
14 марта 2024

Сувениры вручат каждому 18-летнему избирателю в Псковской области
14 марта 2024

Псковские мастерицы участвуют в выставке «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку»
14 марта 2024

Результаты проекта «Кикоинский класс в белорусской школе» обсудили в Пскове
14 марта 2024

О соцконтракте рассказали псковичам в штабе общественной поддержки
14 марта 2024

Каким мылом и клеем пользуются реставраторы, рассказали на «Серебряном дожде»
14 марта 2024

Школьники привели в порядок воинские захоронения в Бежаницком районе
14 марта 2024

Движение транспорта тяжелее восьми тонн ограничат в Пскове почти на месяц

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...