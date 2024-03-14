Псковичи рассказали о своих самых безрассудных поступках в студенчестве

18:56, 14 марта 2024, ПАИ

О своих самых безрассудных поступках, совершённых в студенческие годы, рассказали псковичи в опросе SuperJob.

Чаще всего опрошенные называли прогулы пар и сессий (11 %), на втором месте – студенческие свадьбы (6 %). 4 % респондентов безрассудством считают распитие спиртного в общежитии. 3 % псковичей залезали в окно или на крышу общежития, столько же сбегали в путешествие с друзьями. По 2 % респондентов безрассудными поступками назвали споры с преподавателями, смену университета или специальности, влюблённость и уход в академический отпуск. По 1 % псковичей назвали исправление оценок в зачётке, уход в загул накануне защиты диплома, использование шпаргалок, сдачу экзамена без подготовки, а также совмещение учёбы с родительством.

Среди других безумных поступков бывших студентов – сдача зачёта за друзей, слёзы из-за оценок, сутки без сна, азартные игры на стипендию, прыжки в сугроб после защиты, драки.

Каждый третий пскович отметил, что не совершал безрассудных поступков в студенчестве.

Ранее псковичи рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин. В свою очередь женщины поделились, на что они были готовы ради мужчин. Отмечалось также, что в прошлом году 27 % жителей города не совершали безрассудных поступков.

Кроме того, ранее псковичам рассказали, какие сотрудники чаще всего не приходят на собеседование.